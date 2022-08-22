Шольц, Байден, Макрон и Джонсон призвали отказаться от боевых действий у Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц, американский лидер Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон призвали к военной сдержанности около Запорожской АЭС. Об этом пишет РИА Новости.

"Они также обсудили ситуацию на украинской атомной электростанции в Запорожье и призвали к военной сдержанности близ нее, а также к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ", — говорится в сообщении немецкого правительства.

Подчеркивается, что европейские лидеры договорились продолжать поддерживать Украину.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.