Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России в 2022 году

В 2022 года бархатный сезон в России продлится дольше, чем обычно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россию ждет длительный бархатный сезон осенью 2022 года. Соответствующий прогноз озвучил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это связано с тем, что вода в морях и заливах очень прогрелась до "экваториальной" температуры, и вскоре она будет отдавать это тепло.

"Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу", - заключил синоптик.

Вильфанд добавил, что обычно бархатный сезон длится до конца сентября, но в этом году есть основания полагать, что тепло может сохраниться еще дольше.

Как ранее писал сайт KP.RU, специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ожидает, что после небольшого перерыва на прохладу Москву ждет рекордная за 125 лет жара.

Аналогичного мнения придерживается и Роман Вильфанд. По его оценке, воздух прогреется до +33 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы августа.