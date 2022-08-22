Канцлер ФРГ Шольц поехал в Канаду искать альтернативу газу из РФ

Олаф Шольц обещает немцам, что он добудет газ, чтобы страна не осталась без топлива в случае остановки поставок из РФ Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Канаду собирается договориться о поставках важного газа вместо российского. С соответствующим заявлением он выступил после прибытия в Монреаль.

«Страна [Канада] так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», — подчеркнул немецкий канцлер.

Как пишет информагентство DPA, в Канале у Шольца запланированы важные переговоры с представители политической и бизнес-элиты этой страны, они будут связаны именно с поиском возможной замены и альтернативы газу из России.

Ранее Шольц допустил, что Германия может остаться без поставок российского газа уже в самое ближайшее время. Все дело в том, что немецкие власти наотрез отказались идти на условия Москвы и оплачивать поставки газа из РФ в рублях (такую схему РФ ранее предложила всем партнерам из недружественных стран). По словам Шольца, немцам нужно готовиться к тяжелой зиме и понимать, что риск остаться без российского газа является вполне реальным.