Врач-терапевт Романенко посоветовала не использовать мокрые маски во время смога

Врач посоветовала реже бывать на улице из-за смога Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже несколько недель в Рязанской области бушуют лесные пожары, справиться с ними пока не удается. Смог добрался до московского региона, и столица утопает в дымке. Советы по этому поводу звучат самые разные, и главный из них – как можно меньше находиться на улице, чтобы не дышать продуктами горения.

Врач-терапевт Татьяна Романенко напоминает, что в такое время категорически не рекомендуется проветривать помещения, а еще нужно постараться реже бывать на улице.

Часто сейчас звучат рекомендации выходить на улицу в масках, смоченных водой. Но терапевт советует отказаться от такого способа защиты. Так как он может усугубить проблемы с дыханием.

- Нужно уменьшить экспозицию вдыхаемого воздуха. То есть, не гуляем во время сильных загрязнений. И отдельно скажу, что рекомендации по увлажнению масок для повышения их защитных свойств достаточно сомнительны, - говорит врач NEWS.ru.

Причина в том, что подобные защитные средства могут усугубить эффект от гари, особенно у людей, которые страдают от различных легочных заболеваний.

У людей с проблемой в дыхательных путях влажная маска только усугубит пагубный эффект от гари, — предупредила врач.

Для очищения воздуха дома специалист посоветовала использовать увлажнители и очистители воздуха, ионизаторы и кондиционеры.