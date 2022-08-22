Мы хотим и будем жить в мире и согласии: Владимир Мазур встретился с детьми из ЛНР

Сегодня исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур встретился со школьниками города Брянка Луганской народной республики, которые проводят летние каникулы в Томске в рамках проекта «Университетские смены».

Встреча луганских школьников с главой региона прошла в театре «2+Ку» после спектакля «Как исполняются желания».

«Этот спектакль о добре, о дружбе, о взаимовыручке, о любви – о самом главном в жизни. Мы не хотим порабощения и мириться с фашизмом. Мы хотим и будем жить в мире и согласии», – сказал Владимир Мазур детям из ЛНР.

Глава региона поблагодарил Томский государственный педагогический университет за организацию и проведение «Университетских смен». А школьникам из ЛНР пожелал успехов в новом учебном году.

«Вы многое пережили, и мы переживаем вместе с вами. Но вы не одни, мы вместе, и всех нас ждет мирное будущее. А наша дружба на долгие годы. Мы готовы продолжать ее с большим удовольствием», – подчеркнул Владимир Мазур.

Врио губернатора подарил участникам смены подарки на память о Томской области, а луганские школьники пригласили Владимира Мазура к себе в гости.

Министерство просвещения РФ реализует для детей и подростков Донецкой и Луганской народных республик проект «Университетские профильные образовательные смены», участие в котором принимает Томский государственный педагогический университет.

Программа «Свидание с Россией: новые горизонты. Томскими маршрутами» стартовала 1 июля. В ней приняли участие 59 детей из городов Кировск и Марковка ЛНР. С 11 по 20 июля смену прошли еще 56 детей из Донецка, Шахтерска, Зугрэса и Харцизска Донецкой народной республики. В третьей, заключительной, смене приняли участие 58 детей из Брянки. Таким образом, за два летних месяца в Томской области побывали 173 школьника из ДНР и ЛНР, а также 15 педагогов из народных республик.