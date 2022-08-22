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Происшествия22 августа 2022 12:57

Александр Дугин впервые прокомментировал убийство своей дочери Дарьи

Заявление философа опубликовал бизнесмен Константин Малофеев
Александр КИСЛОВ
Александр Дугин заявил, что его дочь "подло убили враги России"

Александр Дугин заявил, что его дочь "подло убили враги России"

Фото: из соцсетей

Философ и общественный деятель Александр Дугин впервые высказался об убийстве своей дочери Дарьи Дугиной. Текст заявления Дугина опубликовал основатель и владелец телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев.

По словам Дугина, его дочь "подло убили враги России". Философ добавил, что убийство Дарьи Дугиной произошло буквально у него на глазах.

"На моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов , философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути", — говорится в обращении Дугина, размещенном в телеграм-канале Малофеева.

Ранее стало известно, что, по данным ФСБ России, убийство Дарьи Дугиной было спланировано и осуществлено украинскими спецслужбами. Отмечается, что агенты спецслужб Украины длительное время следили за Дарьей и в итоге решили устранить ее, заложив бомбу в автомобиль девушки. В итоге взрывное устройство был взорвано в Московской области, Дарья Дугина погибла прямо на месте происшествия.

Ее отец Александр Дугин вскоре после случившегося был госпитализирован. По информации политолога Сергея Маркова, сейчас за состоянием здоровья Дугина наблюдают медики.