Александр Дугин впервые прокомментировал убийство своей дочери Дарьи

Александр Дугин заявил, что его дочь "подло убили враги России" Фото: из соцсетей

Философ и общественный деятель Александр Дугин впервые высказался об убийстве своей дочери Дарьи Дугиной. Текст заявления Дугина опубликовал основатель и владелец телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев.

По словам Дугина, его дочь "подло убили враги России". Философ добавил, что убийство Дарьи Дугиной произошло буквально у него на глазах.

"На моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов , философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути", — говорится в обращении Дугина, размещенном в телеграм-канале Малофеева.

Ранее стало известно, что, по данным ФСБ России, убийство Дарьи Дугиной было спланировано и осуществлено украинскими спецслужбами. Отмечается, что агенты спецслужб Украины длительное время следили за Дарьей и в итоге решили устранить ее, заложив бомбу в автомобиль девушки. В итоге взрывное устройство был взорвано в Московской области, Дарья Дугина погибла прямо на месте происшествия.

Ее отец Александр Дугин вскоре после случившегося был госпитализирован. По информации политолога Сергея Маркова, сейчас за состоянием здоровья Дугина наблюдают медики.