Blick: продажи дров в Швейцарии резко выросли в связи с ожиданиями масштабного энергокризиса зимой

Жители Швейцарии массово закупаются дровами на фоне предстоящего отключения газа из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продажи дров и электрогенераторов резко выросли в Швейцарии в связи с ожидаемыми перебоями в снабжении электроэнергией предстоящей зимой. Информацию об этом распространила газета Blick, ссылаясь на данные крупнейшего в стране магазина онлайн-торговли Digitec-Galaxus.

"Будьте готовы к отключению электроэнергии зимой", - пишет издание. "Продажи дров выросли на 1 897%. Судя по всему, домовладельцы готовятся к возможному выходу из строя отопления и хотят обеспечить себя теплом", - констатирует Blick.

Ранее Россия предложила новую оплату за газ для недружественных РФ государств: согласно ей, топливо должно оплачиваться Западом исключительно в рублях. Однако многие западные государства и зарубежные компании отказались соглашаться на данную схему оплаты российских энергоресурсов.

В связи с этим аналитики уже предрекают возможность полного прекращения поставок газа из РФ сразу в несколько европейских государств. В связи с этим некоторые западные политики уже открыто заявляют своим избирателям о том, что через несколько месяцев их ждет "крайне суровая зима".