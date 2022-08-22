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Экономика22 августа 2022 14:12

Blick: продажи дров в Швейцарии резко выросли в связи с ожиданиями масштабного энергокризиса зимой

Жители Швейцарии массово покупают дрова в ожидании зимнего энергокризиса
Александр КИСЛОВ
Жители Швейцарии массово закупаются дровами на фоне предстоящего отключения газа из РФ

Жители Швейцарии массово закупаются дровами на фоне предстоящего отключения газа из РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продажи дров и электрогенераторов резко выросли в Швейцарии в связи с ожидаемыми перебоями в снабжении электроэнергией предстоящей зимой. Информацию об этом распространила газета Blick, ссылаясь на данные крупнейшего в стране магазина онлайн-торговли Digitec-Galaxus.

"Будьте готовы к отключению электроэнергии зимой", - пишет издание. "Продажи дров выросли на 1 897%. Судя по всему, домовладельцы готовятся к возможному выходу из строя отопления и хотят обеспечить себя теплом", - констатирует Blick.

Ранее Россия предложила новую оплату за газ для недружественных РФ государств: согласно ей, топливо должно оплачиваться Западом исключительно в рублях. Однако многие западные государства и зарубежные компании отказались соглашаться на данную схему оплаты российских энергоресурсов.

В связи с этим аналитики уже предрекают возможность полного прекращения поставок газа из РФ сразу в несколько европейских государств. В связи с этим некоторые западные политики уже открыто заявляют своим избирателям о том, что через несколько месяцев их ждет "крайне суровая зима".