Финская энергокомпания Fennovoima подала в суд на «Росатом» из-за срыва проекта АЭС «Ханхикиви-1»

Финская компания подала в суд на "Росатом". Фото: Олег ЗОЛОТО

Финская компания Fennovoima Oy подала иск к «Росатому». Об этом исполнительный директор Fennovoima Йоахим Шпехт рассказал в интервью изданию Helsingin Sanomat.

По словам Шпехта, проектная компания, ранее выступавшая заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома», желает отсудить около двух миллиардов евро.

«В общей сложности сумма претензий на сегодняшний день составляет менее двух миллиардов евро», - сказал исполнительный директор, объяснив, что эта сумма складывается из выплаченного финской стороной аванса в 800 миллионов евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро.

Напомним, контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» был подписан финской компанией Fennovoima Oy и АО «Русатом Энерго Интернешнл» (дочка Росатома) в декабре 2013 года. Изначально ввод в эксплуатацию был назначен на 2024 год.

Fennovoima заявила о расторжении контракта с Росатомом по строительству АЭС «Ханхикиви-1» в мае 2022 года.

В компании «Росатом» назвали непонятным решение финской Fennovoima расторгнуть контракт по АЭС «Ханхикиви-1» и заявили, что оставляют за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.