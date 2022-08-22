Политолог Светов назвал страну, которая может первой развязать ядерную войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Юрий Светов назвал страну, которая может первой развязать ядерный конфликт. Он оценил ситуацию, которая происходит сейчас между США и Китаем.

Эксперт отмечает, что не совсем корректно говорить, что именно американцы хотят обострить ситуацию. У них есть свои представления о происходящем, и они действуют по своему сценарию. Например. Выстраиваются с Тайванем те отношения, которые им выгодны.

В то же время, США не отрицает наличия еще одной ядерной державы – Китая.

- Главный их принцип: в мире должен быть порядок, базирующийся на правилах. Эти правила разрабатывают сами США, - рассуждает эксперт в беседе с Пятым каналом.

Тем не менее, нельзя не признавать, что геополитическая ситуация в мире накаляется. Дальнейшие события зависят исключительно от людей, стоящих у власти.

- От мудрости политиков, руководящих теми странами, которые могут быть втянуты в третью мировую войну. Американцы убеждены, что они балансируют, но не переходят эту грань. Китай тоже предупреждает об этом, - рассуждает эксперт.

Все сходятся во мнении, что третью мировую не хотят, но парадокс в том, что «первую и вторую тоже никто не хотел».

В Китае же уверены,что правящие круги США пытаются расколоть китайское общество, очередной точкой воздействия стал Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР. Продукция предприятий из этого региона попала под запрет на ввоз в Штаты, сообщает Свободная пресса.

Тем временем глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл подготовил доклад, в котором отмечает, что обвинения США в адрес России в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не имеют под собой доказательств, сообщает RT.