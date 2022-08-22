Следственный комитет оценит призывы к убийству русских со стороны посла Украины в Казахстане

Украинский дипломат публично озвучил призыв убивать русских. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский следственный комитет даст юридическую оценку заявлениям мужчины, который в социальных сетях публично призывал убивать русских. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что призывы к убийству озвучивал на опубликованном в социальных сетях видео предположительно Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский.

«Чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям. Вот и всё», - такую фразу произнес на видео мужчина, который по предварительным данным является украинским послом в Казахстане.

«Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее бывший спикер Верховной Рады и некоторое время даже глава государства Андрей Турчинов призвал к геноциду русских на Украине и в России.