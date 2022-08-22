Европейцев ждет газовый тест: "Северный поток" будет простаивать три дня

Европейцев ждет газовый тест Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказала, что допускает полную остановку газопровода "Северный поток".

Эксперт предположил, что это может произойти при выявлении значительных повреждений после проведения техобслуживания последней работающей турбины. К слову, работы на ней будут проводиться совсем скоро - в период с 31 августа по 2 сентября, пишет Lenta.ru.

- "Газпром" заявляет, что "Северный поток" будет простаивать только три дня ... Это такой тест для европейцев: как они будут проходить отопительный сезон в случае, если газопровод не будет работать вообще? А ведь дело на самом деле идет к полной остановке (трубопровода), - рассказал аналитик.

Юшков также обратил внимание на то, что тема с возвращением отправленной в Канаду на ремонт турбины застопорилась. После этого В ФРГ заявили, что полноценное восстановление работы газопровода перестало быть для страны приоритетным. Однако теперь у Германии будет возможность выяснить, насколько она на самом деле способна обойтись без российского газа.

- Даже заполненные подземные хранилища газа не гарантируют нормальное прохождение отопительного сезона без отключения определенных категорий потребителей. Рано или поздно из строя выйдет последняя турбина ... и "Северный поток" остановится вообще. Есть и более радикальный сценарий: эксплуатацию газопровода могут не возобновить уже после 2 сентября, - допустил эксперт.

22 августа телеканал "360" сообщал, что цена газа в Европе впервые с марта поднялась выше $2800 потому, что "Газпром" объявил об остановке "Северного потока" в начале сентября на три дня. Как объяснил Юшков, скачок цены - нормально для биржи.

Тем временем, ОТР отмечает, что дальнейшее функционирование трубопровода "Северный поток" будет зависеть от партнеров России. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь идет как о спросе на газ, так и касается ситуации с санкциями.