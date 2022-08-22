Школьники и студенты, прибывшие в Россию из ЛДНР и Украины, будут учиться бесплатно

Школьники и студенты из ЛДНР и Украины будут учиться в России бесплатно, заявила омбудсмен Москалькова. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Школьники и студенты, которые прибыли в Россию из республик Донбасса и из Украины, будут учиться в России на бесплатной основе. Об этом заявила в понедельник 22 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и вузов могут получать на бесплатной основе образование», - цитирует Москалькову ТАСС.

Омбудсмен добавила, что с конца февраля в Россию прибыло более 557 тыс. детей из ЛДНР и Украины.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном российском гражданстве для детей-сирот из ЛДНР и Украины.

Как дети из Донбасса учатся в ростовских школах, читайте здесь на KP.RU.

Также ранее Москалькова опровергла заявления властей Украины о том, что беженцев в Россию вывозят принудительно и назвала ложью сообщения о якобы рабском положении беженцев в РФ.