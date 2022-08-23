WSJ: администрация Байдена усилит контроль за соблюдением санкций в отношении России Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Администрация президента США Джо Байдена намерена усилить контроль за соблюдением санкций в отношении России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой неназванных чиновников Белого дома.

Собеседники газеты говорят, что после введения санкций следующая задача — перекрыть России пути, обеспечивающие импорт и доходы от него, поэтому в США хотят нацелиться на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые может использовать Москва.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. Россия выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада, отметил российский президент.

Владимир Путин заявил, что попытка Запада осуществить при помощи санкций коллапс российской банковской системы и спровоцировать дефицит товаров не удалась. Наоборот, одним из последствий введения антироссийских санкций стало снижение уровня жизни в Европе, отметил президент.