В Российском союзе туриндустрии допустили, что Дагестан станет популярнее Сочи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) и гендиректор Crownwell Development Алексей Мусакин назвал регион, который в перспективе по популярности у туристов может обогнать Сочи.

Речь идет о Дагестане и уже сейчас его можно назвать очень востребованным регионом. Туда отправляются не только ради купания в море, но и ради экскурсионных программ. Все это говорит о том, что популярность Дагестана в скором времени может приблизится к сочинской.

- Сейчас востребованы поездки в Дагестане на Сладкий каньон, в Дербент, бархан Сары-Кум и так далее, при этом параллельно отдыхают на море,- рассказывает NEWS.ru Мусакин.

При этом море в Дагестане хорошо подходит для семей с детьми, так как оно менее соленое, чем Черное и спокойнее.

В РТС уверены, что регион еще не раскрыл полностью свой туристический потенциал, а вот Сочи – это «известный бренд».

Дагестан же пока уступает и в плане инфраструктуры, там не хватает крупных гостиниц и других объектов для комфортного туризма.