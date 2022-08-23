Компания "Яндекс" решила больше не развивать сервисы, связанные с какими-либо новостными продуктами Фото: REUTERS

Компания "Яндекс" откажется от новостного агрегатора и будет развивать в качестве новой главной страницы ya.ru. Информацию об этом распространила сама IT-компания.

"После закрытия сделки по продаже медийных активов — Дзена и Новостей — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID", — отмечается в пресс-релизе "Яндекса".

Ранее "Яндекс" договорился о продаже собственного новостного сервиса "Яндекс. Новости" компании VK. Также "Яндекс" продал VK и собственный сервис "Яндекс. Дзен".

Отказ "Яндекса" от новостного агрегатора напрямую связан с данной сделкой - после ее завершения сервис "Яндекс. Новости" (а также "Яндекс. Дзен") сразу же официально окончательно прекратит свое существование. Замену данным сервисам VK пока не презентовала и не представила, не исключено, что это может произойти уже в ближайшее время.