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Политика23 августа 2022 8:10

Посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину

Американские дипломаты опасаются "ударов по гражданской инфраструктуре и правительственных учреждениям"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Посольство США призвало американских граждан немедленно покинуть Украину

Посольство США призвало американских граждан немедленно покинуть Украину

Фото: REUTERS

Посольство Соединенных Штатов в Киеве обратилось к американским гражданам с призывом срочно покинуть Украину. Соответствующее обращение размещено на сайте диппредставительства.

Как следует из содержания сообщения, дипломаты США не исключают, что в скором времени будут нанесены "удары по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям" Незалежной.

Напомним, что это уже не первое подобное обращение американского посольства к гражданам своей страны. Так в прошлом месяце дипломаты призвали граждан США не посещать Украину, а тех американцев, что уже находятся на территории этой страны, немедленно ее покинуть.

В числе советов к людям из Соединенных Штатов, которые остаются на Украине, дипломаты перечислили: не присоединяться к скоплениям людей, не участвовать в "организованных мероприятиях", немедленно искать укрытие при включении сирен воздушной тревоги или громких взрывах и не приближаться к обломкам.