В МИД России призвали США к началу работы над новым Договором о стратегических наступательных вооружениях

Сергей Рябков убежден, что наладить диалог между Россией и США в ближайшее время просто необходимо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РФ придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними, это необходимо в том числе для достижения договоренностей по возможному заключению между странами нового Договора о стратегических наступательных вооружениях. С таким заявлением замглавы МИД РФ Сергей Рябков выступил в интервью телеканалу RT Arabic.

"Диалог (с США) никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств, и, конечно, посредством телефонных контактов", - сказал Рябков.

По информации Рябкова, Россия полностью привержена выполнению положений Договора о стратегических наступательных вооружениях, но необходимо начинать работу над новым документом и достигнуть взаимодействия с США по этому вопросу.

Ранее о возможности заключения соглашения с Москвой до ДСНВ публично заявили в американском Белом доме. При этом в российском министерстве иностранных дел подчеркнули, что никаких серьезных переговоров и консультаций по данному вопросу в настоящее время между РФ и Соединенными Штатами не ведется.

В случае подписания нового договора он станет уже четвертым подобным российско-американским документом, предусматривающим последовательное сокращение стратегических наступательных вооружений обоими государствами.