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Экономика23 августа 2022 10:11

Губернатор Василий Орлов: «Мониторинг цен на стройматериалы показал свою эффективность, нам удалось не допустить повышения их стоимости»

В Приамурье подешевели песок и пиломатериалы
Ксения БОГДАНОВА
Цены на отдельные стройматериалы в Приамурье остаются самыми низкими в регионе.

Цены на отдельные стройматериалы в Приамурье остаются самыми низкими в регионе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мониторинг цен помогает сдерживать рост стоимости основных стройматериалов, отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. По поручению главы Приамурья региональный антикризисный штаб с весны наблюдают за ситуацией на рынке и предотвращают попытки спекуляций.

«Мониторинг цен на основные строительные материалы будем продолжать. Он уже показал свою эффективность, - подчеркнул Василий Орлов. - Благодаря контролю профильных министерств, а также работе УФАС, которая по обращениям наших ведомств проверяет обоснованность повышения цен добывающими предприятиями, нам удалось не допустить спекулятивного повышения стоимости на основные материалы, по некоторым из них видим даже снижение».

Так, в Приамурье снизились цены на песок, песчано-гравийную смесь и пиломатериалы. По словам министра природных ресурсов области Дмитрия Лужнова, анализ динамики изменения стоимости на нерудные материалы на внутреннем рынке Дальнего Востока показал, что в Амурской области цены на инертные материалы остаются самыми низкими.

«Рост стоимости песка, щебня и прочих базовых материалов напрямую влияет на стоимость дорожных ремонтов, ведет к резкому удорожанию капитального строительства, в том числе – росту цены на квадратный метр вводимого жилья, - напомнил Василий Орлов. - Учитывая темпы и объемы строительства в регионе, допустить необоснованного удорожания строительных материалов мы не можем, это вопрос устойчивости экономики области».