Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе Министерства обороны РФ во вторник, 23 августа, заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, в также шесть беспилотников.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет Су-27 в районе Баревенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении российского военного ведомства.

Как уточнили в министерстве, украинские беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Капитоловка, Кочубеевка, Малые Проходы, Балаклея Харьковской области, а также Широкий в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В военном ведомстве также заявили, что за минувшие сутки российской системой ПВО были перехвачены пятнадцать украинских реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) в районах Вернополье Харьковской области, а также в Дарьевка, Антоновка, и Чернобаевка Херсонской области.