Союзные войска вышли к административной границе Николаевской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ во вторник, 23 августа, заявил, что союзные войска в ходе наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки вышли к административной границе Николаевской области Украины.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ходе наступательных действий было уничтожено подразделение 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Конашенков заявил о взятии под контроль населенного пункта Комсомольское, уточнив также, что на территории Николаевской области на данный момент российские военные контролируют площадь 12 квадратных километров.

«Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», - сказал официальный представитель российского военного ведомства в ходе брифинга, добавив, что на сегодняшний день союзные войска взяли под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области.