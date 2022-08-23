Лавров заявил, что Россия призывает Израиль прекратить удары по объектам в Сирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сирии Фейсалом Микдадом заявил, что Москва решительно осудила нанесение Израилем ударов по сирийской территории, требуя соблюдения норм международного права.

«Мы решительно осудили опасную практику нанесения Израилем ударов по сирийской территории, включая тот весьма тревожный эпизод, когда 10 июня был атакован международный аэропорт Дамаска, а впоследствии были нанесены удары по порту Тартуса», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Лавров, Россия требует от Израиля уважения резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Нации (СБ ООН), а также, и «прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики».