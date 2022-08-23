Канада вводит новые санкции против 62 россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада вводит новые санкционные ограничения в отношении еще 62 российских физических лиц, а также одной организации оборонного сектора. Об этом во вторник, 23 августа заявил премьер-министры Канады Джастин Трюдо.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора [РФ], которые причастны к войне России на Украине», - заявил глава канадского правительства, выступая на онлайн-саммите «Крымская платформа».

Трюдо отметил, что Оттава продолжит оказывать помощь Киеву, в том числе предоставит поддержку оборонным предприятиям, выделяя оборудование и специалистов.

В новом санкционном списке оказались Хоценко, Моор, Куйвашев, Азаров, Хабиров, Богомаз, Усс, Травников, Старовойт, Сердюков, Кирьянов, Бровко.

Напомним, в начале августа власти Канады расширили список санкционных ограничений в отношении России, добавив в него более 40 физических лиц и 17 юридических лиц. Как отмечалось в заявлении правительства, для усиления «давления на российскую военную машину», были введены новые меры в отношении 43 военных чиновников, а также 17 организаций. Незадолго до этого, в середине июля, Оттава добавила металлургию, машиностроение и транспорт в антироссийский черный список.