К тушению лесного пожара в Нижегородской области привлекли добровольцев

У тушению лесного пожара в Нижнем Новгороде привлекли добровольцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже вторую неделю в Нижегородской области пытаются потушить лесной пожар, возникший в Воротынском районе. По последним данным, огнем уже пройдено свыше шести тысяч гектаров. Теперь к тушению решено привлечь и добровольцев.

- В качестве волонтеров в тушении пожара и обеспечении участников борьбы с огнем задействовано около 200 человек. Цифра изменяется постоянно, одни, поработав несколько дней, заменяются другими, - сообщает NewsNN со ссылкой на администрацию Воротынского района.

Объявления о наборе добровольцев стали появляться на страницах районных администраций области.

- Волонтер должен иметь костюм типа горки, берцы, капли для глаз, респиратор против дыма, воду без газа и перекус. При этом людям с заболеваниями органов дыхания или аллергией стоит отказаться от поездки, - говорится в объявлениях.

Напомним, в настоящее время лесной пожар тушат 253 человека – это МЧСники, пожарные, лесники и иные группировки. Локализовать и ликвидировать пожар также пытаются с помощью 82 единиц техники. Привлекли к тушению пожара и авиацию. Однако справиться с огнем пока не удается. Прогноз синоптиков тоже неутешительный – в ближайшие дни в регионе будет стоять аномальная жара до +30 градусов.

Тем временем в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, а с 19 августа был объявлен запрет на посещение лесов.

- Необходимо привлечь дополнительную технику, снабдить ГСМ, людей, кто работает на месте, обеспечить питанием, водой, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.