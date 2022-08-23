Шольц заявил, что Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине с "тоннами" боеприпасов

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Оттава и Берлине согласовали новый пакет военной помощи Киеву, который будет включать системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы, а также «тонны» боеприпасов.

«Мы продолжим поставлять оружие. Мы поставили на рельсы новый пакет, включающий другие современные системы ПВО, гранатомёты, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно - эвакуационные машины», - заявил глава немецкого правительства.

Шольц также заявил, что западные страны намерены придерживаться жестких санкционных ограничений в отношении Москвы, оказывая при этом военную помощь Киеву. По его словам, Запад «никогда не признает» присоединение Россией территорий Украины.

«Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», - заявил Шольц, добавив, что «любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны».