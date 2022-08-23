Президент Польши призвал полностью демонтировать «Северный поток - 2» Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 23 августа, по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского прибыл в Киев, где в ходе совместной пресс-конференции, среди прочего, призвал полностью демонтировать газопровод «Северный поток - 2».

«Изменение политики на Западе - это не просто приостановка или полное прекращение работы "Северного потока - 2", но также и полная ликвидация, демонтаж этого потока», - заявил польский президент.

Дуда также указал на то, что Варшава рассматривает Украину как страну, с которой возможно взаимовыгодно заниматься бизнесом. По его словам, в данном случае речь идет о сотрудничестве, которое будет выгодно обеим сторонам, а также будет иметь экономическое значение на принципах товарообмена и общих интересов. Польский президент также пообещал Киеву всестороннюю помощь и поддержку со стороны Польши.