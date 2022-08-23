Невролог Шахнович предупредил о возросшем риске панических атак из-за смога Фото: Shutterstock

Москва вот уже почти две недели утопает в дымке – это смог, который в столицу принес ветер со стороны рязанских пожаров. Увеличение количества угарного газа в воздухе отражается на здоровье, больше всего страдает в этой ситуации мозг, говорит врач высшей категории, невролог Виктор Шахнович.

Наш организм устроен так, что кровь приносит кислород, питает им клетку. Головной мозг состоит в основном из сосудов и клеток нервной системы, а если им нечем питаться, то возникают различные нарушения.

Если происходит сбой в работе нейрогормонов, то стремительно растет уровень адреналина резко повышается, а серотонина, известного как гормон счастья, понижается.

- Отсюда апатия, недомогание, сильная раздраженность и риск панических атак, - предупредил Шахнович в беседе с «Абзацем».

В городах обычно меньше уровень кислорода из-да духоты, загазованности и нехватки зеленых насаждений, а в случае со смогом, ситуация может привести к развитию заболеваний.

Синоптики прогнозируют, что ситуация изменится к лучшему только к четвергу.