Для медучреждений севера Кузбасса за 4 года приобрели 1298 единиц оборудования

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Кузбасс уделяет особое внимание развитию здравоохранения и оснащению медучреждений, отметил глава региона Сергей Цивилев. С 2018 года для медицинского обслуживания жителей отдаленных территорий было открыто 59 фельдшерско-акушерских пунктов. Еще 47 ФАПов начнут работу до конца этого года. За 4 года в медучреждения севера Кузбасса поступило 1298 единиц нового оборудования.

«Наша задача — комплексное равномерное развитие всех территорий Кузбасса. У всех жителей региона должны быть одинаковые условия для жизни и работы, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Особое внимание уделяется сфере здравоохранения. В северной агломерации продолжается строительство инфекционной больницы в Кемерове, идет ремонт поликлиники в Березовском, открываются новые ФАПы в отдаленных селах. Открываются специализированные центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с болезнями сердца. Идет активная работа по укомплектованию медицинских учреждений новым оборудованием и квалифицированными кадрами».