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Политика23 августа 2022 15:50

Российские военные предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске

Подозреваемый в совершении теракта был задержан
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Российские силовики предотвратили теракт, который собирались организовать украинские спецслужбы на массовом мероприятии в Бердянске.

Как передает агентство РИА «Новости», подозреваемый в совершении теракта был задержан, а также дал признательные показания. Подозреваемым оказался украинский гражданин Виталий Расторгуев. Сообщается, что 16 июля этого года он собирался подорвать самодельное взрывное устройство.

«Я утром в одном из дворов по улице Шевченко заложил под автомобиль самодельное взрывное устройство, которое планировал активировать в микрорайоне Слободка возле Дома культуры «Маяк». На этой машине должны были передвигаться сотрудники ВГА Сауленко и Боровко», - заявил подозреваемый, отметил, что задачи по их ликвидации не стояло.

Расторгуев также заявил, что намеревался привести в действие взрывное устройство дистанционно, а после должен был выложить фотоотчет и пост в соцсети.