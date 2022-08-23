Reuters: Германия планирует поставить Украине вооружение более чем на 500 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия планирует поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро, часть может быть передана не ранее 2023 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во вторник, что Германия планирует поставить Украине дополнительное вооружение на сумму свыше 500 миллионов евро... Оружие будет поставлено в 2023 году, некоторое, возможно, раньше", - уточняется в сообщении агентства.

По информации агентства, Германия планирует поставить на Украину еще три системы ПВО Iris-T, десяток бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, а также противодронные системы

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.