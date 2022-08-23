Сенатор Цеков заявил, что Запад воюет с Россией руками украинцев, поставляя им вооружение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страны Запада, поставляя вооружение Киеву, воюют с Россией руками украинцев и наивно надеются одержать победу, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Западные страны воюют руками граждан Украины с Россией, поставляя Киеву современное вооружение Это выйдет им боком", - заявил политик. Также он назвал западных политиков "провокаторами".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на саммите "Крымской платформы" в Киеве заявил, что Канада и Германия уже согласовали новый пакет военной помощи Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.