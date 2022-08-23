Раскрыт способ, как сэкономить на ипотеке Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал россиянам о способах быстрого погашения ипотеки. По его словам, такая возможность есть многодетных семей.

Эксперт посоветовал обратить внимание на госинициативы, среди которых есть программа поддержки семей с тремя детьми и более и льготные условия кредитования. Об этом пишет Lenta.ru.

- Субсидия на ипотеку для семей с тремя и более детьми начала работать еще в 2019 году. И сразу начала пользоваться большим спросом, - заявил Лашко.

Так, в рамках предложения многодетные семьи могут рассчитывать на 450 тысяч рублей от государства, которые можно использовать для погашения кредитных обязательств на имущество перед банком. Однако важным условием является то, что последний ребенок должен быть рожден не раньше 1 января 2019 года. Субсидии действует на все ипотечные кредиты, оформленные до 1 июля 2024 года. Потратить эти деньги можно на любую жилищную ипотеку: от покупки квартиры до строительства частного дома.

Накануне "Известия" писали, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать меры, которые сделают строительство индивидуальных домов более доступным для граждан страны. Он также добавил, что только в 2021 году объемы федерального жилищного строительства выросли на 25%, и около 45 миллионов человек хотят строить свой собственный дом.

Тем временем, телеканал "360" сообщал, что в России значительно увеличилось число выдачи ипотечных кредитов. По сравнению с июнем, на 27% больше человек приобрели жилье таким образом. Причина, по мнению специалистов, заключается в снижении ставок по ипотеке. Чаще всего более выгодные предложения предлагают и застройщики.