Захарова прокомментировала призывы посла Украины в Казахстане к убийству россиян

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления посла Украины в Казахстане Петра Врублевского являются доказательством террористической и античеловеческой сущности киевского режима. Об этом говорится в распространенном сегодня, 23 августа, комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Заявления Петра Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной", - отметила Захарова, комментируя публичный призыв Врублевского убивать "как можно больше русских".

Дипломат также напомнила, что глава украинского дипломатического представительства находится в государстве, где проживает свыше трех миллионов русских.

Ранее Мария Захарова прокомментировала заявление Хиппи о легитимности ударов по военным объектам РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.