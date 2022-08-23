Зеленский хочет отобрать Крым у России "любыми средствами"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами", его заявление цитирует агентство Reuters.

"Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не потребуется консультироваться с другими странами", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа".

Второй саммит "Крымской платформы", проводимый по инициативе Украины, проходит в режиме онлайн сегодня, 23 августа 2022 года. В числе целей саммита киевские власти обозначили обсуждение путей так называемой "деоккупации" Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саммит антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием. По словам главы республики Крым Сергея Аксенова, эта встреча - “очередной шабаш, организованный международными преступниками”.

Напоминаем, Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам, проведенного на полуострове, в марте 2014 года референдума: 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей города Севастополя одобрили вхождение в состав России.