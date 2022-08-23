Гладков сообщил, что жителей нескольких сел Белгородской области эвакуировали из-за самовозгорания боеприпасов

Вячеслав Гладков, фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области

Рядом с селом Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области произошел пожар при самовозгорании оставшихся боеприпасов, пострадавших нет, жителей эвакуируют, сообщил сегодня, 23 августа, губернатор региона Вячеслав Гладков.

Напомним, Гладков 18 августа сообщал, что недалеко от села Тимоново загорелся склад с боеприпасами, в результате инцидента никто не пострадал. Глава Валуского городского округа сообщал, что пожар получилось локализовать в 5:00 пятницы, были повреждены несколько оконных стекол в домах.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы… Часть местных жителей уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты", - отметил глава региона в своем Телеграм-канале.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков поздравил жителей Белгорода с Днем города.

Также ранее Гладков рассказал, что в пострадавшем от обстрела микрорайоне Белгорода некоторые жильцы специально портят имущество. Восстановительные работы продолжаются, отметил он.