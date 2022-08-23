Психолог Кадирова призвала родителей не принуждать старших детей присматривать за младшими Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семейный психолог, эксперт телеканала "Мама" Елена Кадирова заявила, что родителям стоит обсуждать с подростком желание оставить с ним младшего брата или сестру.

Эксперт отметила, что функции заботы о ребенке (и старшем, и младшем) лежат на родителях. Об этом пишет Газета.ru.

- Нам кажется, что побыть с младшим – это так легко. Но если подумать, вы на какое-то время передаете функции взрослого человека подростку. Если делать это слишком часто, то он может не справиться с таким грузом ответственности психологически или не сможет выполнить те возрастные задачи, которые стоят перед ним, как перед подростком, - объяснила психолог

Кадирова также посоветовала родителям убедиться в том, знает ли на самом деле подросток, приглядывающий за ребенком, что ему нужно делать со своим младшим братом или сестрой (кормить/поить/менять подгузники).

Ранее "Пятый канал" рассказывал о том, как отучить ребенка спать в одной постели с родителями. По словам психологов, спать ребенку в собственной постели нужно как можно раньше, чтобы он не вырос в инфантильного взрослого. Кроме того, у детей после двух лет появляется страх потери родителей, страх смерти, они боятся отпускать маму далеко, поэтому эксперты рекомендуют "переселять" ребенка на собственное спальное место до этого возраста.