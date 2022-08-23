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Политика23 августа 2022 18:30

Удар украинских войск по Донецку разрушил кабинет, где до этого находилась делегация Госдумы России

Источник ТАСС: удар ВСУ по Донецку разрушил кабинет, где до этого находилась делегация Госдумы России
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Удар украинских войск по Донецку разрушил кабинет, где до этого находилась делегация Госдумы России

Удар украинских войск по Донецку разрушил кабинет, где до этого находилась делегация Госдумы России

Фото: REUTERS

Удар Вооруженных сил Украины по центру Донецка во вторник, 23 августа, пришелся, в том числе, по кабинетам, в которых незадолго до этого проводились встречи делегации Госдумы с депутатами Народного совета ДНР, а также спикера Думы Вячеслава Володина с главой республики Денисом Пушилиным. Об этом ТАСС сообщил источник в структурах власти республики.

"Сразу по завершению встречи думской делегации во главе с Вячеславом Володиным с депутатами Народного совета и встречи спикера с главой республики начался обстрел города. Спустя несколько минут уже после того, как делегация закончила встречи, ракета попала в кабинет Пушилина и в зал, где проходила встреча депутатов", - сказал источник.

Как отметил собеседник агентства, эти "помещения были полностью разрушены".

Напомним, сегодня центр Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Были зафиксированы прямые попадания снарядов в здание администрации главы ДНР, а также гостиницу "Централь", в которой останавливаются журналисты.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.