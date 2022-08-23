Удар украинских войск по Донецку разрушил кабинет, где до этого находилась делегация Госдумы России Фото: REUTERS

Удар Вооруженных сил Украины по центру Донецка во вторник, 23 августа, пришелся, в том числе, по кабинетам, в которых незадолго до этого проводились встречи делегации Госдумы с депутатами Народного совета ДНР, а также спикера Думы Вячеслава Володина с главой республики Денисом Пушилиным. Об этом ТАСС сообщил источник в структурах власти республики.

"Сразу по завершению встречи думской делегации во главе с Вячеславом Володиным с депутатами Народного совета и встречи спикера с главой республики начался обстрел города. Спустя несколько минут уже после того, как делегация закончила встречи, ракета попала в кабинет Пушилина и в зал, где проходила встреча депутатов", - сказал источник.

Как отметил собеседник агентства, эти "помещения были полностью разрушены".

Напомним, сегодня центр Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Были зафиксированы прямые попадания снарядов в здание администрации главы ДНР, а также гостиницу "Централь", в которой останавливаются журналисты.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.