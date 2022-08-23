Раскрыта единственная причина роста цены на газ в Европе Фото: REUTERS

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что пределов цены на газ не существует. Он объяснил это тем, что причина сложившейся ситуации не вызвана физическим дефицитом ресурса.

Он также предположил, что уже в ноябре 2022 года стоимость тысячи кубометров голубого топлива в Европе может достигнуть отметки в 4 000 долларов за одну тысячу кубометров.

- Единственная причина роста цены на газ в Европе - санкции против России и их прямые и косвенные последствия, - заявил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

В качестве объяснения он привел остановку на ремонт газопровода "Северный поток", которая запланирована на 31 августа.

- Данная ситуация будет только подогревать цену на газ. Это еще осложняется и тем, что один из крупнейших американских СПГ-терминалов Freeport не восстановлен полностью после пожара в июне, что также не позволяет транспортировать газ в Европу, - расскзаал аналитик.

23 августа расчетная стоимость газа на бирже ICE побила рекорд за всю историю работы хабов в Европе, пишут "Известия". Цена на сырье превысила 2 860 долларов за 1 тыс. куб. м по итогам торгов 22 августа. Фьючерсные контракты на топливо стали стремительно расти после сообщения "Газпрома" об остановке "Северного потока" из-за планового ремонта.

А накануне RT сообщал, что цена газа может преодолеть планку в 4 000 долларов к 2023 году. Такое мнение высказал экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода. Он также добавил, что даже если предположить, что никаких сбоев с поставками голубого топлива не будет, то у ЕС уйдет весь сентябрь и октябрь для заполнения подземных газовых хранилищ.