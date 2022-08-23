Аналитик Гривач предрек Болгарии серьезный энергетический кризис из-за газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач предрек Болгарии грозит серьезный энергетический кризис грядущей зимой в случае отсутствия поставок российского газа.

Эксперт отметил, что найти альтернативы российскому топливу не удалось и вряд ли удастся. Об этом он рассказал в беседе с изданием Lenta.ru.

- Пока Болгария не передумала возвращаться к российскому газу. Это пробный шаг от технического правительства, прощупать почву, не ударят ли их за это по рукам "старшие" ... Этой зимой в Болгарии будет серьезный энергетический кризис без возобновления поставок прямых поставок газа из РФ. Найти жизнеспособные альтернативы ни ушедшее в отставку правительство, ни новые управленцы не смогли и вероятно не смогут, - отметил Гривач.

Ранее ОТР писал, что Болгария одна из первых стран, которая отказалась платить за российский газ в рублях. Однако она осознала свою ошибку, увидев действия крупных компаний. Те продолжают торговые отношения с Россией, не побоявшись рублевой схемы, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

К слову, накануне российский сенатор Алексей Пушков заявлял, что Болгарии стоит позволить пожить без российского газа. Так он отреагировал на новость о том, что Болгария задумалась о возобновлении импорта, сообщает телеканал "360". По мнению политика, нет причин продолжать поставки газа "активно „недружественному“, то есть враждебному государству", которое к тому же само от них отказалось.