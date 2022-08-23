В России на 42% вырос спрос на персонал в сфере доставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России эксперты сервиса SuperJob провели исследование рекрутинговой активности на рынке труда в августе 2022 года.

По результатам анализа экспертов выяснилось, что наибольший прирост спроса на персонал отмечается в сфере закупок (+45%). Кроме того, на 42% увеличилось число вакансий в службах доставок. Об этом пишет Газета.Ru.

Также выросло и количество предложений трудоустройства для административно-офисного персонала (+22%). Что касается сфере маркетинга, рекламы и PR, то здесь спрос на таких специалистов вырос на 19%.

В сфере туризма и гостиничного бизнеса ситуация иная - вакансий за месяц стало меньше на 8%. Аналогичное снижение отмечается и в юриспруденции. Спрос на персонал в сфере медицины и фармацевтики тоже стал ниже 10%.

Накануне Life.ru писал, что сервис по поиску работы и подбору персонала "Работа.ру" изучил базу вакансий и составил августовский рейтинг сезонных предложений на рынке труда. Так, в золотодобывающую компанию в Амурской области требуется машинист бульдозера. Зарплату обещают солидную - от 120 тысяч до 180 тысяч рублей. Также до 126 тысяч рублей можно получать и в Москве, например, если устроиться подсобным рабочим-упаковщиком на склад.