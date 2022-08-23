Психолог Миллер объяснила, как оценить готов ли ребенок к школе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До школы осталось совсем немного времени и родители заняты подготовкой к школе. Клинический психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Арина Миллер дала советы, как оценить, готов ли ребенок к началу учебного

Оказывается, готовность ребенка к школе не определяется усидчивостью, умением читать и считать. Диагностика готовности – это комплексный и сложный процесс. И проводит его педагог-психолог, дефектолог, или нейропсихолог.

Если же родители хотят сами оценить способности наследника, то есть три критерия оценки.

- Это интеллектуальная готовность, эмоциональная готовность и социальная готовность, - рассказывает «Газете.Ru» эксперт.

Причем интеллектуальная готовность заключается не столько в минимальных навыках грамотности. А в умении концентрировать внимание, развитии мелкой моторики, саморегуляции. Чаще всего к 6-7 годам эти качества у ребенка уже развиты.

Эмоциональная готовность указывает на управление своими эмоциями и мотивацию к обучению.

Социальная готовность отвечает за умение налаживать контакт в коллективе, находить новых знакомых, решать спорные ситуации.

Заслуженный учитель России, академик РАО и директор московской школы № 109 Евгений Ямбург рассказал Пятому каналу, что успешное обучение в школе требует прежде всего определенного влияния на психику вашего чада, ее становления в нужное русло.

Для начала уделите время развитию внимания ребенка и способности концентрироваться. Он должен уметь завершать начатые им дела.

Кстати, перед стартом нового учебного года родители чаще всего недовольны нарушением прав на получение образования, поборами в школе, отсутствием столовой или некачественным питанием, сообщает газета "Известия".