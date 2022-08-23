Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской атомной электростанции украинскими военными, рассказал постпред при всемирной организации Василий Небензя.

"Мы подтверждаем, что на станции здоровая рабочая атмосфера и никто никого там не притесняет. Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов, Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях", - приводит его слова РИА Новости.

Постпред также подчеркнул, что Москва готова оказать максимальное содействие, чтобы МАГАТЭ посетила АЭС.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ ранее заявило, что планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана в последний момент департаментом безопасности Секретариата ООН.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.