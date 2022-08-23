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Политика23 августа 2022 20:28

В Госдуме назвали предложение Дуды о демонтаже "Северного потока – 2" "политическим троллингом шизофреника"

Депутат Морозов допустил, что подобными действиями польский лидер пытается спровоцировать коллег на провокационные заявления
София ГОНЧАРОВА
В Госдуме назвали предложение Дуды о демонтаже "Северного потока – 2" "политическим троллингом шизофреника"

В Госдуме назвали предложение Дуды о демонтаже "Северного потока – 2" "политическим троллингом шизофреника"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственно думы РФ Олег Морозов ответил на высказывания польского президента Анджея Дуды о "Северном потоке - 2".

По его словам, такие заявления со стороны польского политика - политический троллинг партнёров. В беседе с Life.ru Морозов также допустил, что подобными действиями Дуда пытается спровоцировать коллег на провокационные заявления.

- Я думаю, что это всё-таки некий политический троллинг в исполнении политического шизофреника. Но если представить себе на секунду, что Дуда действительно что-то хочет в этом направлении сделать, то тогда я не завидую Варшаве ... не думаю, что Дуда настолько безумен, чтобы реализовать эти планы, - сказал представитель ГД.

Тем временем, посол РФ Сергей Андреев, комментируя призыв Дуды, напомнил, что Польша не имеет никакого отношения к "Северному потоку - 2". Российский политик также указал, что польские власти не полномочны принимать такие решения. А само заявление Дуды он назвал "пожеланием", сообщает телеканал "360".