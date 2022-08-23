Эндокринолог дала советы, которые помогут быстро и безопасно снизить уровень холестерина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова дала советы, как быстро и безопасно снизить уровень холестерина в организме. На его нормализацию влияет не только прием лекарственных препаратов, но и питание, физическая активность, образ жизни.

Прежде всего стоит пересмотреть свой рацион. Продуктов, которые бы напрямую снижали уровень холестерина, не существует. А вот общей корректировкой питания можно добиться хорошего результата.

Упор нужно делать на источники клетчатки. Это свежие овощи, свежие фрукты, зелень, семена, крупы, семечки, орехи. Следует миксовать растительные масла.

- Не нужно ставить вопрос, что одно полезнее другого. А употреблять в пищу подсолнечное, оливковое, льняное, кунжутное и другие виды масел. В идеале должно присутствовать два-три вида, которые даже можно смешивать, - советует эксперт в беседе с Пятым каналом.

Необходимо также употреблять в пищу иные источники омеги, полинасыщенных жирных кислот. Их поставщиками станут жирные сорта рыбы, морепродукты.

А вот источники животных жиров нужно сократить. Постараться минимизировать жирные сорта мяса, жирную жаренную пищу и постараться не переедать.

За стабилизацию также будет отвечать физическая активность.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о пользе яблок в борьбе с холестерином. Фрукт способен бороться с ним, но налегать на яблоки бесконтрольно не стоит.

В свою очередь нутрициолог, специалист по функциональному интегративному питанию Наталия Кочубеева рассказала, какие крупы лучше употреблять в пищу для укрепления сердечно-сосудистой системы. Важно следить за показателем гликемического индекса продуктов: чем он ниже у крупы, тем лучше, пишет газета "Известия".