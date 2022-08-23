В Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов, которые не успели обезвредить саперы Фото: Антон Вергун/ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые не успели обезвредить саперы. Об этом пишет "КП-Белгород".

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. Пострадавших нет, но чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сообщается, что на месте происшествия работают все оперативные службы.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, 18 августа, в селе Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. О происшествии в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Жителей оперативно вывезли в безопасное место.

Также ранее Гладков рассказал, что в пострадавшем от обстрела микрорайоне Белгорода некоторые жильцы специально портят имущество. Восстановительные работы продолжаются, отметил он. Гладков во время прямой линии отметил, что некоторые жильцы попытались использовать ситуацию, чтобы за счет других источников сделать ремонт.