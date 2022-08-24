Reuters: экономика Европы оказалась в кризисе из-за затяжного конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Балаж Кораньи заявил, что экономика Европы оказалась в кризисе из-за затяжного конфликта на Украине.

"Этот год должен был стать звездным для Европы. Постпандемийная эйфория от возможности тратить, поддерживаемая обильными государственными расходами, должна была стимулировать экономику и помочь усталым домохозяйствам вернуть чувство нормальности после двух ужасных лет. Но все изменилось 24 февраля. Нормальность исчезла, и кризис стал постоянным", — написал она в статье для Reuters.

Автор считает, что сейчас на Евросоюз надвигаются рецессия и зима, которую европейцы встретят с нехваткой энергоносителей.

Как писал сайт KP.RU, газовый кризис в Европе и постепенно охватывающая страны ЕС паника в связи с приближением зимы приносит колоссальные прибыли американским компаниям, поставляющим сжиженный газ в европейские порты. Западные СМИ, в частности швейцарское издание Blick, уверены, что помощь США в газовом вопросе далека от проявлений альтруизма – разница в стоимости газа на двух континентах просто огромна из-за того, что ископаемое топливо в Америке добывается методом т.н. гидроразрыва.

Антироссийские санкции ударили по европейской экономике сильнее, чем по американской. Инфляция в еврозоне бьет рекорды. Но главная проблема – энергетика. Европа снижает закупки нефти и газа у России, которая всегда была основным поставщиком. Из-за этого цены на энергию в ЕС за год выросли почти на 50%. Газ в Европе 23 августа подорожал до $2850 за тысячу кубометров, таких высоких цен не было с марта. Это бьет по всей экономике, промышленности, по конкурентоспособности европейских товаров.