ТАСС: экс-мэр Екатеринбурга Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии.

"Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии", - сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Как писал сайт KP.RU, ранее октябрьский суд Екатеринбурга оштрафовал Евгения Ройзмана на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Нарушения были выявлены центром по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области. Сообщалось, что в общей сложности Евгений Ройзман может быть оштрафован на 150 тысяч рублей. Административная статья о дискредитации ВС РФ предполагает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Общественный деятель, историк – так пишет он в описании социальных сетей он о себе. В прошлом Евгений Ройзман был мэром Екатеринбурга, а сейчас углубился в творчество общественную деятельность. "КП-Екатеринбург" рассказывал биографию Евгения Ройзмана.