Глава запорожской Михайловки Иван Сушко погиб при взрыве автомобиля

Иван Сушко. Фото: t.me/vrogov

В Запорожской области погиб глава администрации Михайловки Иван Сушко. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в среду, 24 августа 2022 года.

По словам чиновника, автомобиль Ивана Сушко взорвали. В результате руководитель Михайловки получил смертельные травмы. В критическом состоянии Сушко доставили в медучреждение, но врачи спасти его жизнь не смогли.

"Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава военно-гражданской администрации поселка городского типа Михайловка Запорожской области Иван Сушко, - написал Рогов в своем телеграм-канале. - Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство".