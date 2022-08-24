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Политика24 августа 2022 7:00

Глава запорожской Михайловки Иван Сушко погиб при взрыве автомобиля

Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Иван Сушко. Фото: t.me/vrogov

Иван Сушко. Фото: t.me/vrogov

В Запорожской области погиб глава администрации Михайловки Иван Сушко. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в среду, 24 августа 2022 года.

По словам чиновника, автомобиль Ивана Сушко взорвали. В результате руководитель Михайловки получил смертельные травмы. В критическом состоянии Сушко доставили в медучреждение, но врачи спасти его жизнь не смогли.

"Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава военно-гражданской администрации поселка городского типа Михайловка Запорожской области Иван Сушко, - написал Рогов в своем телеграм-канале. - Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство".