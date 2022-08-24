Путин назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в нескольких регионах России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин отметил сложную ситуацию с лесными пожарами в нескольких регионах страны. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по теме ликвидации природных пожаров, которое проходит в среду, 24 августа 2022 года. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

"Из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части страны - ситуация сложная. В первую очередь речь идет о пожарах в Рязанской области, - уточнил российский лидер. - Очаги в нескольких районах близко к населенным пунктам".

Путин добавил, что, в целом, обстановка с лесными пожарами в этом году в России лучше, чем в 2021-м. В качестве аргумента глава государства привел статистику, согласно которой суммарная площадь сгоревших лесов в стране сократилась практически втрое.

Как ранее писал сайт "КП-Рязань", на борьбу с лесными пожарами в регионе брошено свыше 1,5 тысяч единиц спецтехники, 18 воздушных судов и более девяти тысяч человек. Их тушение ведется в круглосуточном режиме.