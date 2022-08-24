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Общество24 августа 2022 9:28

Опубликовано видео с обыском квартиры экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

В его жилье нашли визитки зарубежных политиков и дипломатов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Евгений Ройзман

Евгений Ройзман

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В интернете опубликовали видео с обыском силовиками квартиры бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. В частности, в жилище экс-градоначальника были обнаружены визитки зарубежных политиков, дипломатов, общественных деятелей, в том числе, экс-главы службы безопасности Украины Игоря Смешко, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, который предоставил соответствующие фотоснимки, в "коллекции" Ройзмана обнаружили визитки бывшего главы СБУ Игоря Смешко, директора польского Музея икон Михала Богуцкого, посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг, а также эстонского общественника Меэлиса Кубитса.

Напомним, утром, 24 августа стало известно о том, что к Евгению Ройзману нагрянули силовики. Экс-депутату Госдумы вменяют статью 280.3 УК РФ “Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации”. Ему грозит до пяти лет лишения тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на тот же срок.