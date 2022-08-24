The Washington Post: Зеленский был готов подать в отставку для прекращения конфликта в начале спецоперации

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в самом начале спецоперации России был готов подать в отставку или покинуть Киев, если бы это помогло прекратить боевые действия. Об этом сегодня, 24 августа, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на самого Зеленского, украинских и западных чиновников.

"Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за это. Я уйду прямо сейчас. Я начал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну", - заявлял, как отмечает издание, украинский лидер западным официальным лицам.

При этом чиновники из США и Европы, в свою очередь сообщали Зеленскому о необходимости обеспечения "преемственности власти", а ряд из них побуждали главу государства покинуть столицу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2022 года можно прочитать здесь.